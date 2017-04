A plecat si cu femeia, si cu trofeul! Dele Alli, desemnat cel mai bun tanar jucator din Premier League

Dele Alli a fost desemnat cel mai bun tanar jucator din acest sezon de Premier League.

Tanarul jucator englez al celor de la Tottenham, Dele Alli, are un sezon fantastic - a ajuns titular in nationala Angliei si se lupta pentru titlu cu Spurs intr-un sezon in care a marcat 16 goluri desi evolueaza pe pozitia de mijlocas.

Jucatorul de 21 de ani a fost desemnat "PFA Young Player of the Year", fiind votat de ceilalti jucatori. Evolutiile lui l-au adus in atentia unor granzi precum Bayern Munchen. N'Golo Kante a primit premiul pentru cel mai bun jucator din acest sezon de Premier League.

Dele Alli a venit insotit la gala de iubita lui, Ruby Mae, cea care a atras toate privirile! Relatia celor doi nu a fost afectata de articolul celor de la The Sun din urma cu cateva saptamani care ar fi pretrecut cu o alta femeie pana la 5 dimineata dupa petrecerea de ziua sa.