Terenul groazei: imagini socante dupa un meci de rugby! Ce au patit jucatorii

Sapte rugbisti au postat imagini socante, cu arsuri grave, dupa un meci din semifinalele Cupei Tarii Galilor. Terenul din Pontypridd este denumit “House of pain”, iar anul trecut, dupa o investitie de 50.000 de lire sterline, a fost acoperit cu gazon artificial. Desi nu este singurul teren cu o astfel de suprafata din campionatul galez, antrenorii celor doua echipe au facut scandal, spunand ca jucatorii lor au nevoie de tratament cu antibiotic pentru arsuri de gradul trei si vor rata urmatoarele meciuri.

Forul mondial s-a sesizat, intrucat acelasi teren ar trebui sa gazduiasca, luna viitoare, trei meciuri internationale, la U-18.

