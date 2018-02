OPINIE Gabriel Chirea / Intoarcerea fiului accidentat. 10 ani de suferinta pentru Bratu si Dinamo

Bratu a "stricat-o" pe Dinamo, Bratu o "repara"?

De Gabriel Chirea

In 2018, se implinesc 10 ani de cand Florin Bratu s-a accidentat grav si nu si-a mai revenit niciodata la forma sportiva din zilele lui bune. Momentul coincide cu ultimul sezon in care Dinamo chiar a reprezentat, din punct de vedere sportiv, o forta in Liga 1.

Pe 17 octombrie 2008, Florin Bratu era unul dintre cei mai in forma atacanti din Liga 1 si fusese, cu doar cateva luni inainte, in lotul largit al Romaniei pentru Euro 2008, dar selectionerul Piturca i-a ales in cele din urma pe Marica, Mutu, Marius Niculae si Daniel Niculae pentru turneul final din Franta. In acel moment, Dinamo detinea cel mai bun lot din Liga 1, avandu-i printre titulari pe Lobont, Tamas, Moti, Grigore, N’Doye, Danciulescu, Niculescu, Zicu sau Marius Niculae.

"Ros-albii" erau favoriti la castigarea Ligii 1, iar actionarii asamblasera un buget urias, de aproape 15 milioane de euro (doar Lobont avea un salariu de 600.000 de euro pe sezon!!!), crezand ca isi vor recupera banii de la UEFA, iar Cristi Borcea spunea arogrant ca "acum nu ma mai pregatesc de Liga Campionilor, ma duc direct". Dinamo erau in grafic, disputase 10 meciuri (8 victorii, 1 egal, 1 infrangere) si era lider, iar Bratu jucase in toate partidele si marcase 6 goluri.

Dar, in minutul 32 al meciului cu CFR Cluj, disputat in Gruia, din cauza terenului greu si dupa un duel cu puternicul Álvaro Pereira, Bratu a suferit o entorsa la genunchi, cu afectarea ligamentelor incrucisate. Din acel moment al meciului cu CFR Cluj, dupa accidentarea celui mai bun om al echipei, care a dereglat angrenajul si feng shui-ul sportiv al "cainilor", Dinamo si Bratu nu si-au mai revenit nici pana in ziua de azi.

Atacantul a fost operat doua saptamani mai tarziu in Belgia, la clinica celebrului doctor Martens, dar, din cauza unor complicatii, el a revenit pe gazon doar peste un an de zile, dupa o chinuitoare perioada de recuperare. Nu a mai fost niciodata "Bratone Vitezistul" sau "Mitraliera", ci un jucator de nerecunoscut. "Nu am mai fost niciodata la fel dupa operatia de la genunchi. D-aia m-am lasat de fotbal la 31 de ani si jumatate", recunostea chiar Bratu, care devenise mai lent si mai precaut in duelurile fizice decat inainte de operatie.

El a fost imprumutat in Bulgaria, in 2010, la Litex Loveci, pentru ca, in 2012, sa agate ghetele in cui, dupa inca un sezon in Liga 1 si alte 20 de meciuri jucate pentru Gaz Metan Medias si Gloria Bistrita. Cei 3-4 ani de maturitate fotbalistica, care il putea face pe Bratu mai bogat, titular in nationala si golgheter al Romaniei, s-au transformat intr-un cosmar, din care fotbalistul si-a revenit prin resetare. El a obtinut licenta A UEFA si, dupa 2014, a fost seful departamentului de scouting al lui Dinamo, apoi antrenor al echipelor Dinamo U19 (castigator al Ligii Elitelor, in 2017) si Dinamo II, iar in acest moment este selectioner U18 al Romaniei.

Dinamo a pierdut incredibil campionatul in fata Unirii Urziceni, nu a mai ajuns direct in grupele Ligii Campionilor si nu a mai castigat deloc titlul in Liga 1 de la accidentarea lui Bratu, iar actionarii s-au retras rand pe rand, clubul ajungand, in 2013, pe mana lui Ionut Negoita cu datorii de peste 15 milioane de euro. Trecuta printr-un proces de insolventa si de reasezare sportiva, echipa a castigat in acesti zece ani doar doua Cupe ale Romaniei (2011, 2016) si o Cupa a Ligii (2017), niste firimituri a ce putea sa fie, iar perspectivele au inceput sa fie din ce in ce mai innegurate.

Acum, numirea lui Florin Bratu ca antrenor al lui Dinamo pare si un poetic act de justitie. Dupa 10 ani de suferinta si neimplinire, fiul accidentat se intoarce acasa si impreuna, fotbalistul si clubul, isi pot vindeca ranile necicatrizate.