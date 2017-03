Mesajul lui Daum dupa ce Romania a ramas pe 4 in grupa de calificare la Mondial! Prima reactie dupa 0-0 cu Danemarca

Romania 0-0 Danemarca | In urma acestui rezultat, Romania ramane pe locul 4 in grupa E de calificare la Mondial. Totusi, nationala e la doar un punct in spatele Danemarcei si Muntenegrului. Christoph Daum a vorbit la finalul partidei.

Christoph Daum: "Am pregatit acest meci la victorie, am vrut cele 3 puncte. Am obtinut doar un punct. Trebuie sa spunem ca am fi avut nevoie de putin mai mult noroc in prima repriza.

Toata lumea a fost foarte motivata, am facut o partida buna. Consider ca a doua repriza nu a fost la fel de buna precum prima.

O prima concluzie este ca orice este in continuare posibil in aceasta grupa. Trebuie sa continuam sa speram, sa luptam, sa fim puternici. Trebuie sa ne uitam la modul in care am jucat in prima repriza ori primele 60 de minute.

Problema nu e legata doar de faptul ca nu am marcat, insa si de faptul ca trebuie sa jucam 90 de minute la nivel inalt.

Trebuie sa ii facem pe jucatori mai puternici pentru urmatorul meci si sa ii facem sa inteleaga ca mai avem sanse.

Trei echipe sunt despartite de un punct, astfel ca o singura partida poate schimba totul.

Cu Bogdan Stancu si Florin Andone, cu revenirile lor, sper ca vom rezolva problema golului. E vorba de mentalitatea ofensiva si de modul in care sunt tratate fazele. Trebuie sa pregatim cu incredere urmatorul meci.

De asemenea, astept de la jucatorii mei sa aiba o posesie mai mare", a spus Christoph Daum la TVR.