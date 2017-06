"Lewandowski nu are coarne, n-avem cosmaruri cu polonezii!" Ce spune Chipciu inaintea meciului DECISIV

Sambata, 10 iunie, 21:45 Polonia - Romania, live text pe www.sport.ro!

Nationala Romaniei merge sa castige in Polonia. Chipciu spune ca jucatorii sunt constienti ca numai o victorie la Varsovia ii poate pastra in cursa pentru Mondial.

"Suntem constienti ca vom avea un meci foarte greu, am vazut la Bucuresti cat de buni sunt. Eu si colegii mei avem incredere ca vom face un meci bun acolo. Cred ca important e ca fiecare dintre noi sa dea maximum, sa faca un efort dublu pentru a micsora diferenta de valoare dintre cele doua echipe. Am vazut Polonia in meciul cu Armenia, cred ca si noi avem sanse sa castigam acolo. Trebuie sa credem asta! Nici Polonia nu e campioana europeana sau mondiala. E o echipa buna, am simtit-o pe pielea noastra la Bucuresti.

Vom incerca sa luam puncte acolo. Polonezii o sa puna presiune pe noi si din tribune, dar pentru mine nu mai conteaza, nu ma infuenteaza cu nimic spectatorii adversi. Nu-mi place sa fac caltule, dar e clar ca daca pierdem un Polonia nu vom avea sanse de calificare. Si la egal ne va fi foarte greu. Locul 2 din grupa noastra e unul dintre locurile fara asa multe puncte.

Chiar si asa, nu trebuie sa mergem acolo si sa ne aruncam cu toata echipa. Polonia joaca foarte bine pe contraatac. Polonia te poate taxa in orice clipa. Nu avem cosmaruri cu ei, nu e ca si cum Lewandowski ar avea coarne!", a spus Chipciu.