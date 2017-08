Baluta, TITULAR! Surprizele lui Daum pentru meciul cu Armenia. Cum arata echipa probabila

Romania are o sansa mica de calificare la Cupa Mondiala.

Criticat tot mai des in tara, Christoph Daum spera la o minune in ultimele partide de calificare la Cupa Mondiala din Rusia.

Romania are doi adversari pe care e obligata sa ii bata, Armenia si Muntenegru.

Criticat pentru selectie, Daum pregateste cateva surprize in echipa de start cu care spera sa faca uitata absentele unor jucatori precum Alibec sau Keseru.

Baluta a fost "titular" in jocul scoala de ieri, iar Stanciu a facut cuplu cu Pintilii la centrul terenului. In aparare, Tosca a facut cuplu cu Chiriches, in timp ce Cristi Ganea a ocupat banda dreapta a apararii nationalei.



Echipa probabila a Romaniei: Tatarusanu, Benzar, Chiriches, Tosca, Ganea, Pintilii, Stanciu, Chipciu, Baluta, Stancu, Andone