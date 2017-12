Sandu Lungu se costumeaza in Mos Craciun si intra in cusca pentru ultimul meci al anului! Gala MMA All Stars e luni la ProX!

Colosul Lungu isi cauta costum de Mos Craciun si asa vrea sa intre in cusca. Va lupta chiar inainte de sarbatori.

Adnan "Gladiatorul Serbiei" vine la Brasov sa-l infrunte pe Muntele Bihorului "Sandu Lungu.

Colosul Romaniei din cusca se antreneaza pentru lupta finalului de an. Lungu isi cauta si costum de Mos Craciun, iar dupa gala va fugi dupa cadouri pentru gemenii sai.

"Uitati-va aici, sunt pregatit de Mos Craciun, mi-am vopsit barba, mai trebuie doar sa-mi iau haina rosie si copiii mei sunt deja fericiti"

E bal in cusca! Cei mai tari luptatori din tara se vor bate in gala MMA All Stars, luni, pe 18 decembrie, la Pro X.