"Sunt foarte fericit, azi am vazut ce inseamna Steaua!" Morais, impresionat de suporteri. Ce spune dupa 1-5 cu Sporting

Steaua 1-5 Sporting | Morais se felicita ca a venit la Steaua. A fost impresionat de atmosfera creata de suporteri la meciul cu Sporting.

"Din pacate nu am putut sa ne calificam, dar trebuie sa ne concentram pe campionat si pe ceea ce urmeaza in Europa League. Am cazut dupa golul 2, al 3-lea a venit foarte repede si el. Un egal nu era bun, trebuia sa dam gol. Nu cred ca meritam scorul asta. Am avut curaj, dar poate n-am fost asa concentrati ca in prima repriza. Au jucatori buni, dar si noi avem. Am facut o repriza foarte buna, pacat pentru ce s-a intamplat. Gazonul a fost foarte bun, nu ne-a pus probleme. Le multumesc oamenilor pentru ca ne-au sustinut, ca au stat cu noi. Daca ar fi asa la fiecare meci, castigam fara nicio problema. Azi am simtit ce e Steaua, sunt foarte fericit ca sunt la clubul asta", a spus Morais la Sport.ro.