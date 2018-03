Sunt ajutate Real si Barca de UEFA? Atac fara precedent al celor de la PSG inaintea marelui meci din Liga: "Lipsa de respect a UEFA pentru PSG si pentru Franta!"

PSG si-a menajat jucatorii inaintea partidei cu Real Madrid si trage un semnal de alarma: vrea un arbitraj corect!

Marti, 6 martie, in direct la PRO TV: 21.45 PSG - Real Madrid! Bucurati-va de fotbal! Marti, 6 martie, 17:00 la PRO X: CSU Craiova - Dinamo! BATE CUPA!

Invinsa cu 3-1 in tur de Real Madrid, PSG incearca o revenire istorica in partida care va fi marti in direct la Pro TV de la ora 21.45. Francezii nu uita insa ca in aceeasi faza a competitiei in urma cu un an, PSG a fost eliminata de Barcelona dupa un meci la care deciziile arbitrului. Nici arbitrajul din partida tur cu Real Madrid nu i-a multumit pe cei de la PSG, considerand ca spaniolii au fost avantajati.

"Nu a fost un meci intre jucatori. Influenta externa a fost mai mare, din exterior. Am avut un arbitru fara experienta si de aia cred ca este o lipsa de respect a UEFA pentru PSG si pentru Franta. Si anul trecut cu Barcelona a fost la fel. De ce se intampla asta exact cand joaca cele doua in <<meciul sezonului?>>” a declarat Antes Henrique intr-o iesire rara a unui oficial PSG inainte de un joc important cu mesaje puternice pentru UEFA. Declaratia lui a ocupat prima pagina in editia de astazi a L'Equipe.

Henrique e portughez si a fost adus de la FC Porto. "Marti seara ne putem califica desi ne lipseste cel mai bun jucator din lume, Neymar". Antrenorul echipei, Unai Emery, a anuntat dupa meciul de campionat ca "vrem acelasi arbitraj pe care l-a avut Real acasa, acelasi arbitru daca se poate"