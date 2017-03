Seicul lui PSG, distrus dupa 1-6 cu Barcelona. "Sunt prea nervos sa vorbesc cu cineva, trebuie sa ma calmez"

Lyon - AS Roma, azi, 22:00, IN DIRECT la Sport.ro

Nasser al-Khelaifi, patronul lui PSG, a declarat dupa meci ca este prea nervos pentru a vorbi cu cineva din echipa, insa considera ca francezii nu au nicio scuza pentru eliminarea in fata Barcelonei.

"Chiar daca am avut doua penalty-uri care nu ni s-au dat, nu avem nicio scuza. Nu am jucat nimic in prima jumatate, dupa ce am castigat cu 4-0 in tur, sa pierzi cu 6-1 in retur este foarte greu de acceptat.

Aveam prima sansa dupa scorul din tur, dar stim cum e in fotbal, nimic nu e sigur, am incercat sa facem ce putem aici. Sa iei 3 goluri in ultimele 7 minute si sa pierzi calificarea... e foarte dificil. Nu am vorbit cu nimeni de la echipa, nici cu antrenorii nici cu jucatorii, toata lumea e foarte nervoasa, trebuie sa ne calmam", a spus al-Khelaifi dupa meci.

Unai Emery, antrenorul lui PSG, a fost distrus si el la finalul meciului: "Nu a fost jocul la care speram dar si arbitrii i-au ajutat pe Barcelona. Ei insa au intrat cu gandul sa castige meciul iar noi ne-am revenit abia in a doua repriza, cand scorul era 0-2. Trebuie sa continuam sa muncim, sunt sigur ca PSG va mai avea ocazii de a face performanta cum am avut in seara asta", a spus Emery.