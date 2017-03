Prima reactie a lui Luis Enrique dupa 6-1 cu PSG. Cine este "vinovat" pentru calificare

Lyon - AS Roma, joi, 22:00, IN DIRECT la Sport.ro

Barcelona a reusit sa remonteze o diferenta de 4-0 fata de tur si sa se califice, dupa un 6-1 magistral pe Nou Camp, cu un gol al calificarii reusit de Sergi Roberto in minutul 96.

"Nu cred ca e nimeni care a incetat sa creada. Echipa a fost impresionanta, am riscat mult si a meritat intr-un final, uneori astfel de finaluri au loc in fotbal si iata ca ni s-a intamplat si noua", a spus Luis Enrique despre meciul de aseara.

Acesta a vorbit si despre obiectivul echipei: "Sigur, acum suntem in ultimele 8 si avem o sansa buna sa castigam titlul. Cheia calificarii a fost eficienta si dedic aceasta calificare celor care au avut incredere in noi inca din ziua in care am pierdut cu 4-0". a spus antrenorul spaniol.