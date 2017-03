Presedintele lui PSG a intrat imediat in vestiar dupa umilinta cu Barcelona. Ce a facut in fata jucatorilor

PSG traieste cea mai mare umilinta din istoria clubului.

Cu o echipa de sute de milioane de euro, PSG urma sa devina favorita la cucerirea Champions League daca trecea de Barcelona in optimile competiei. Oamenii lui Emery au impresionat in meciul tur, cand s-au impus cu un naucitor 4-0. Returul a fost insa la fel de naucitor, cand catalanii au intors scorul si s-au impus cu 6-1, reusind cea mai spectaculoasa revenire din istoria Champions League.

Cotidianul L'Equipe face dezvaluiri spectaculoase despre atmosfera de la PSG de dupa partida.

Imediat dupa meci, presedintele Nasser Al-Khelaifi a intrat in vestiar, acolo unde s-a transformat in stana de piatra. In urma lui au sosit directorul sportiv Patrick Kluivert, directorul general Olivier Letang, iar toata lumea a stat in tacere minute bune. Potrivit L'Equipe, antrenorul Unai Emery nu a avut puterea sa ridice capul din pamant in momentele in care presedintele clubului s-a aflat acolo. Nasser Al-Khelaifi a decis sa plece dupa cateva minute, moment in care Maxwell a spus cateva cuvinte de incurajare catre colegii sai.

Nasser Al-Khelaifi nici macar nu s-a mai intors cu delegatia clubului la Paris si a plecat direct catre Qatar, tara sa de origine. La iesirea din stadion a declarat ca nu ii vine sa creada ca PSG a ratat calificarea. "Inca nu-mi vine sa cred. Am primit 3 goluri in 7 minute. E greu sa accepti aceasta infrangere. Nu am fost la nivelul asteptat".

L'Equipe mai scrie si despre discursul lui Unai Emery de la pauza partidei, cand Barcelona conducea cu 2-0. Trebuie sa presam sus, sa nu-i lasam sa se apropie de careul nostru. AScultati de mine, am mai multa experienta ca voi la acest nivel. Sigur, am jucat toata viata in liga a doua, dar ca antrenor sunt mai experimentat ca voi la nivel inalt", ar fi spus antrenorul.