Performantele uluitoare obtinute de Cristiano Ronaldo la Cardiff! 3 lucruri care vor ramane in istorie

Real Madrid a batut Juventus cu 4-1.

Sambata, 3 iunie, 21:45 Finala Champions League: Real Madrid - Juventus, in direct la PRO TV!

Real Madrid a castigat al 12-lea trofeu Champions League. Madrilenii s-au impus in fata lui Juventus cu 4-1, doua dintre goluri fiind marcate de vedeta echipei, Ronaldo.

Acesta a bifat 3 performante uriase aseara. Primul este titlul de golgheter al competitiei, cu 12 reusite, cu 1 peste Leo Messi, care conducea clasamentul inainte de meci.

A doua performanta este faptul ca a devenit primul marcator in 3 finale de Champions League, lucru nereusit pana acum de niciun jucator in istorie.

A treia performanta va veni peste jumatate de an, cand se va decerna Balonul de Aur. Ronaldo va castiga mai mult ca sigur trofeul, fiind decisiv pentru Real in castigarea Ligii Campionilor, marcand nu mai putin de 10 goluri in sferturi, semifinale si finala!

Ronaldo a fost cel mai bun marcator din UCL si in 2013, 2014, 2015 si 2016, cu 12, 17, 10, respectiv 16 goluri.