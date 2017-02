Lovitura pentru nemti! Ce echipa e exclusa din Liga Campionilor sezonul viitor

Genk - Astra, azi la ProTV de la 22:00

Leipzig are un sezon fantastic in Bundesliga, fiind pe locul 2, la 5 puncte in spatele lui Bayern Munchen si la 8 puncte peste locul 3, ocupat de Borussia Dortmund. Echipa a primit insa o veste proasta de la UEFA, care o anunta ca nu va putea participa in sezonul viitor din UCL.

Echipa e detinuta de Red Bull, la fel ca austriecii de la RB Salzburg, iar UEFA interzice ca doua echipe cu acelasi actionar sa fie in acelasi sezon in grupele UCL. Problema pentru nemti este ca in acest moment regulamentul spune ca va participa in competitie echipa care termina mai sus in clasament, iar Salzburg are prima sansa la titlu, fiind liderul clasamentului.

Astfel, Leipzig va ajunge in situatia incredibila de a fi exclusa din Liga Campionilor desi si-a castigat pe teren dreptul de a juca in cea mai prestigioasa competitie de club.

Variantele pentru a rezolva aceasta problema sunt destul de putine. Trebuia ca una din echipe sa nu ajunga in grupe si astfel se evita situatia, sau actionarii sa renunte la una dintre echipe, acest lucru fiind iarasi putin probabil. Pana anul trecut, seful departamentului de Fotbal de la Red Bull era in conducerea ambelor cluburi!