Intalnirea colosilor: Casillas si Buffon, din nou fata in fata. Ce i-a spus italianul la finalul meciului

Genk - Astra, meciul decisiv pentru calificarea in optimile UEFA Europa League, diseara, 22:00, IN DIRECT la ProTV

O noua experienta in tribuna de peste 1 milion de oameni! DESCARCA GRATUIT noua aplicatie Sport.ro! Bucurati-va de fotbal Bucurati-va de fotbal! Joi, 23 februarie, 22:00 Genk - Astra, in direct la PRO TV!

Gigi Buffon si Iker Casillas, doi dintre cei mai buni portari ai ultimelor doua decenii, s-au intalnit din nou intr-un duel direct. Dupa meciul tur, italianul este in avantaj, Juve impunandu-se la Porto cu 2-0.

Casillas si Buffon, care s-au mai intalnit de-a lungul timpului, dar care s-au duelat si de la distanta, s-au imbratisat la finalul jocului.

La interviuri, Casillas a dezvaluit ce i-a spus adversarul, insa in acelasi timp prietenul sau.

"Buffon mi-a spus ca eliminarea lui Telles le-a facut misiunea mai usoara. Am incercat sa dam tot ce am avut mai bun, dar acele doua minute au schimbat totul. Am fi putut sa ne batem de la egal la egal cu Juventurs. Si noua ne-ar fi mai usor in retur daca ar avea un eliminat rapid. Dar oricum va fi, trebuie sa muncim din greu si sa speram. Va fi dificil, insa vom da totul la Torino", a spus Casillas.

Juventus s-a impus pe Dragao din Porto cu 2-0, cu golurile marcate de Pjaca (72) si Dani Alves (74). Alex Telles, de la Porto, a fost eliminat dupa ce a incasat doua galbene in minutele 25 si 27.