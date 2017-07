Curaj, Romania! 10 meciuri si 10 motive pentru care echipele romanesti trebuie sa spere in calificare. Cele mai frumoase reveniri ale romanilor

Craiova a pierdut turul "dublei" cu AC Milan la limita, 0-1, dar vrea sa mearga pe San Siro si sa le fure calificarea "diavolilor". In istoria participarilor echipelor romanesti in cupele europene exista o gramada de exemple demen de urmat, cand am plecat cu a doua sansa, dupa un un meci tur pierdut, dar returul a adus un rezultat memorabil.

VIS pe SAN SIRO! Milan - Craiova, joi, 21:45, in direct la PRO TV! Bucurati-va de fotbal! Fotbal cu SUPEREROI pentru SUPERCUPA EUROPEI |Supercupa Europei, Real Madrid - Manchester United, 8 august, 21:45, PRO TV!

10. Dinamo - Sporting 2-1 d.p. / 2 octombrie 1991



Cu olandezul Rinus Israel pe postul de director tehnic, cu Florin Halagian pe banca si cu o echipa care ii cuprindea pe Stelea, Dobos, Adrian Matei, Mihali, Selymes, Dorinel Munteanu sau Demolari, Dinamo pierdea la Lisabona meciul tur din primul tur al Cupei UEFA, scor 0-1, dar reusea sa se impuna la Bucuresti, pe stadionul din Stefan cel Mare arhiplin, cu 2-0, dupa prelungiri, prin reusitele lui Gábor Gerstenmájer (75, 115). Din pacate, Dinamo se oprea in turul urmator, dupa ce era eliminata de Genoa (1-3 si 2-2). Dinamo avea sa cucereasca titlul la finalul acelui sezon, cu un cuplu de atacanti Gerstenmájer-Demollari, care reuseau sa marcheze impreuna 39 de goluri. De asemenea, a fost primul sezon in care "ros-albii" au avut in lot jucatori straini - albanezii Demollari si Perlat Musta, plus ganezul Nelson Mensah.



9. Rapid - Napoli 2-0 / 30 septembrie 1971

Dupa ce a pierdut 1-0 pe Stadio Del Sole (actual Stadio San Paolo) din Napoli, Rapid i-a invins pe italieni pe Giulesti, 2-0, prin golurile lui "Lita" Dumitru (27) si Daniel Ene (34), desi din echipa Gli Azzurri" faceau parte Dino Zoff, Luigi Pogliana, José Altafini, Angelo Sormani sau Antonio Juliano, iar pe banca era antrenorul Giuseppe Chiappella. Rapid (cu Raducanu, Lupescu, Boc, "Bebe" Nasturescu, "Lita" Dumitru si Neagu pe teren si cu Bazil Marian pe banca) a mai trecut apoi de Legia Varsovia (4-0, 0-2) si a fost oprita de Tottenham Hotspur (3-0, 2-0), englezii fiind cei care au eliminat si UTA in sferturile de finala si au cucerit acea editie a Cupei UEFA.



8. West Ham - Astra 0-1 / 25 august 2016

Parcursul bun din cupele europene al Astrei din ultimii ani se leaga de eliminarea englezilor de la West Ham. In editia 2015-2016 a Europa League, giugiuvenii treceau de Inverness (1-0, 0-0) si jucau in turul al treilea preliminar cu West Ham United. Dupa 2-2 la Londra, Astra invingea la Giurgiu prin "dubla" lui Budescu (32, 36). Din pacate, Astra pierdea calificarea in grupe dupa play-off-ul cu AZ Alkmar (3-2, 0-2). Anul urmator, Astra a eliminat din nou pe West Ham, un club cu un buget de zeci de ori mai mare decat al "astralilor", britanicii incasand doar din drepturile tv o suma de trei ori mai mare decat luau toate cele 14 participante la Liga 1 din aceeasi sursa dupa. A fost 1-1 in Romania si 0-1 pe Stadionul Olimpic din Londra, unicul gol fiind marcat de Teixeira (45). "Alb-negrii" au trecut cu bine si de Grupa G, unde au terminat pe locul al doilea, dupa AS Roma, dar le-a depasit pe Viktoria Plzen si Austia Viena, pentru a fi eliminata greu de Genk (2-2, 0-1) in "16-imi".



7. Rapid - Feyenoord 1-0 / 29 September 2005

Participarea in Cupa UEFA, editia 2005-2006, a fost poate cea mai de succes campanie europeana a Rapidului. Giulestenii au jucat doua tururi preliminare si au trecut pe rand de Sant Julià (5-0, 5-0) si FK Vardar (3-0, 1-1), iar in primul tur a eliminat dramatic pe Feyenoord Rotterdam, care ii avea pe teren pe Dirk Kuyt, Shinji Ono, Salomon Kalou si Jonathan de Guzman. Dupa ce remizasera in Olanda, 1-1, rapidistii s-au impus la limita in Giulesti, 1-0, prin golul lui Buga. Echipa lui Razvan Lucescu a castigat apoi Grupa G, din care mai faceau parte Sahtior Donetk, VfB Stuttgart, PAOK si Rennes, pentru ca in "16-imi" sa treaca de Hertha Berlin cu doua victorii (1-0, 2-0), iar in "optimi" de Hamburg (2-0, 1-3). Rapidul s-a oprit apoi in sferturile de finala, dupa ce a remizat (1-1, 0-0) cu Steaua, in primul meci european de mare anvergura intre echipe romanesti.



6. Croatia Zagreb - Steaua 2-3 / 28 Septembrie 1993

In meciul tur al primului tur preliminar al Champions League, editia 1993-1994, Steaua a pierdut surprinzator in Ghencea, scor 1-2. Returul s-a jucat pe Bežigrad Central Stadium din Ljubljana (Slovenia), deoarece adversarii Stelei nu puteau sa joace pe teritoriul Croatiei, care se afla in plin Razboi de independenta (1991-1995). Desi atmosfera a fost una de razboi la propriu, cu 10.000 de fani fanatici in tribuna, care s-au folosit din plin de torte, petarde si amenintari, dar si cu Goran Vlaović, Dražen Ladić, Sejad Halilovic si ceilalti jucatori croati care au jucat foarte dur, Steaua s-a impus dramatic cu 3-2, prin golurile lui Panduru (40) si Vladoiu (49, 61), cu croatii atacand furibund din minutul 71 cand reusisera sa reduca din diferenta si mai aveau nevoie doar de un gol pentru a se califica. Fantastica echipa a Stelei cu fotbalisti precum Prodan, Dobos, Filipescu, Panduru, Ilie Dumitrescu, Adrian Ilie si Vladoiu, dar si cu Emeric Ienei pe banca, a avut insa ghinion si in turul al doilea a dat peste AS Monaco (echipa lui Thuram, Petit, Scifo, Djorkaeff, Klinsmann si Wenger, care ajungea pana in semifinalele editiei din acel an), care s-a calificat cu scorul general de 4-2.



5. Universitatea Craiova - Bordeaux 2-0, 8 decembrie 1982

Dupa ce eliminau Fiorentina campionilor mondiali Vierchowod, Antognoni, Massaro si Graziani, dupa 3-1 acasa si 0-1 la Florenta, oltenii reuseau cea mai buna campanie europeana din istoria clubului si una dintre performantele notabile din analele fotbalului romanesc. Pe Stadionul Central din Craiova, in meciul retur al turului al treilea la Cupei UEFA, Balaci&co. invingeau Girondins de Bordeaux cu 2-0, prin golurile lui Ticleanu (39) si Geolgau (101), dupa ce in tur pierdusera cu 1-0. Mai mult, in sferturile de finala, "alb-albastrii" pierdeau la Kaiserslautern cu 3-2, dar intorceau soarta calificarii in Banie, pe 16 martie 1983, prin golul lui Negrila (82). Drumul "Stiintei"se oprea dramatic in semifinale, unde Craiova a remizat de doua ori (0-0 la Lisabona si 1-1 la Craiova) cu Benfica si a ramas cu regretul ca Crisan a sutat in bara portii care era cu 3 centimetri mai jos.



4. Universitatea Craiova - AS Monaco 3-0 / 2 octombrie 1985

Craiova a oferit al meci extraordinar in primul tur al editiei 1985-1986 a Cupei Cupelor. Dupa ce in prima mansa pierduse cu 2-0 in Principatul monegasc, a castigat cu 3-0 pe "Centralul" din Craiova, umplut de 40.000 de spectatori, golurile fiind marcate de Geolgau (19, 82) si Bicu (77, pen.). Din echipa Stiintei nu lipseau Lung, Ungureanu, Stefanescu, Negrila sau Pavel Badea, in timp ce in echipa oaspete straluceau Ettori, Amoros, Bellone, Bravo sau Puel.



3. Steaua - Ajax 2-0 (4-2 d.p.) / 21 februarie 2013

Echipa lui Laurentiu Reghecampf se calificase in grupele Europa League dupa ce eliminase Spartak Trnava (turul 3 preliminar, 0-1, 3-0) si Ekranas (play-off, 2-0, 3-0), apoi a castigat grupa din care mai faceau parte VfB Stuttgart, FC Copenhaga si Molde. In faza urmatoare a competitie "ros-albastrii" au pierdut, 0-2, la Amsterdam, unde au facut un joc foarte slab, dar lucrurile s-au schimbat la returul de pe Arena Nationala. Cu 50.000 de oameni in tribuna, ei au egalat situatia la general prin golurile lui Latovlevici (38) si Chiriches (76) si s-au calificat dupa lovituri de departajare. In sferturile de finala, Steaua era eliminata de Chelsea, cea care avea sa cucereasca trofeul, dupa 1-0 la Bucuresti si 3-1 la Londra.



2. Liberec - Dinamo 0-3 (8-9 d.pen.) / 27 August 2009

"Minunea de la Liberec" este poate cea mai mediatizata rasturnare de scor din istoria fotbalului romanesc si este cea mai proaspata in memorie. Dupa ce in turul play-off-ului Europa League, pe stadionul din Stefan cel Mare, elevii lui Dario Bonetti pierdeau pe teren 0-2, rezultat schimbat ulterior in 0-3 la masa verde, deoarece fanii furiosi intrasera pe teren si interupsesera meciul, la retur dinamovistii au reusit imposibilul. Dinamo revenea incredibil prin golurile lui Andrei Cristea (3) si Marius Niculae (58, 82) si ducea meciul in prelungiri si la penalty-uri, unde portarul Matache a aparat doua lovituri de departaje si a dus-o pe Dinamo in faza grupelor. In Grupa F, Dinamo a ocupat locul al treilea, dupa Galatasaray si Panathinaikos, dar inaintea lui Sturm Graz.



1. Steaua - Anderlecht 3-0 / 16 aprilie 1986

Pe stadionul Ghencea, Steaua a intalnit-o pe Anderlecht, una dintre fortele Europei in acel moment, in returul semifinalelor Cupei Campionilor Europeni. In meciul tur, belgienii se impusesera la limita 1-0, gol Enzo Scifo. "Vitezistii" au facut una dintre cele mai bune partide din cupele europene ale clubului militar si si au demolat campioana Belgiei, desi aceasta ii avea in teren pe Morten Olsen, Scifo, Vercauteren, Peruzovic sau Grun. "Ros-albastrii" s-au impus cu 3-0, pe tabela aparand numele lui Piturca (4, 71) si Balint (23), dar si celebrul mesaj "Notre respect, Anderlecht!". Steaua intorcea rezultatul in stil de mare campioana si mergea in finala Cupei Campionilor Europeni, unde invingea si FC Barcelona dupa lovituri de deprtajare. Nu era o intamplare, in acelasi an Steaua invinsese Honved cu 4-1, dupa ce pierduse in deplasare cu 1-0, dar si pe Kuusysi Lahti, 0-0 acasa si 1-0 in deplasare.



Ce alte meciuri memorabile ale echipelor romanesti crezi ca lipsesc din acest clasament?