Aseara a batut un record istoric in UCL, acum vine in Romania sa distruga sansele nationalei la Mondial

Ce moment! Asa se scrie istoria! Leicester a ajuns in sferturile Champions League!

Pentru Kasper Schmeichel, emotiile nu s-au incheiat odata cu calificarea lui Leicester in sferturile Champions League.

Fiul marelui portar al lui Manchester United a reusit sa apere in dubla lui Leicester doua penaltyuri, unul in meciul tur, altul aseara, in direct la Sport.ro.

Portarul danez a devenit astfel primul goalkeeper din istoria Champions League care reuseste asa ceva.

Pentru romani, momentul bun al lui Kasper nu este privit cu ochi buni. Schmeichel este asteptat la Cluj, pentru meciul Romaniei cu Danemarca din preliminariile pentru Mondial.