'Vine in 3 SECUNDE LA STEAUA!' Exclusiv: Reactia de ultima ora a lui Becali dupa anuntul facut de Sumudica la Sport.ro

Sumudica a lasat de inteles ca n-ar refuza o discutie cu Steaua la vara, dupa ce ii expira contractul cu Astra.

Becali e convins ca antrenorul n-ar avea nicio problema sa antreneze la Steaua, dar spune ca nu ia in calcul sa-l oferteze. Becali crede ca lui Sumudica ii e imposibil sa vina la Steaua din cauza relatiei cu suporterii.

"Nu exista asa ceva, niciodata! De unde pana unde? Nu va antrena niciodata al Steaua. Ce sa-i spun? Ca n-o sa antreneze niciodata la Steaua? O sa-i dau un telefon si-o sa-i zic: ba, tu niciodata n-o sa fii la Steaua, vreti asa? Sa nu credeti minciunile. Am spus de atatea ori ca n-o sa antreneze niciodata in viata lui Steaua! N-are cum! Reghecampf mai are un an contract. Sumudica e antrenor, ce sa zica? Sa spuna ca nu vrea sa antreneze Steaua? Orice antrenor din Romania vrea la Steaua. Sa ma sunati la anul, cand i se incheie contractul. Nu ma sunati nici atunci! Sumudica n-are cum sa vina la Steaua.

Valoare are, a facut lucruri extraordinare. Dar pentru gesturile pe care le-a facut de-a lungul timpului, n-are cum sa vina la Steaua. Problema nu sunt eu. Eu sunt prieten cu el, imi place de el. Ar trebui sa-l accepte suporterii, nu fac impotriva suporterilor. Nu pot sa fac impotriva lor niciodata! In 3 secunde vine, da!", a spus Becali pentru PRO TV.