Viitorul, fara 8 jucatori in cantonamentul din Turcia! Ce meciuri si-a programat Hagi inainte de marea provocare din Europa

Viitorul si-a programat doua cantonamente in aceasta vara, in Turcia si Slovenia.

Romania in sferturi la Europeanul de Minifotbal! Joi, 21:00, in direct la Sport.ro!

Romario Benzar, Bogdan Tiru, Cristian Ganea, Arpad Tordai, Virgil Ghita, Carlo Casap, Florin Coman si Alexandru Matan nu participa la cantonamentul echipei FC Viitorul din Turcia, a anuntat, joi, site-ul oficial al campioanei Romaniei.

Cei opt jucatori au primit cateva zile de vacanta dupa incheierea actiunilor echipelor de seniori si de tineret ale Romaniei si vor demara pregatirile cu FC Viitorul in al doilea cantonament al verii, cel din Slovenia.

FC Viitorul a ajuns miercuri seara, in cantonamentul din Turcia, din lot facand parte urmatorii 26 de jucatori: Victor Rimniceanu, Alexandru Buzbuchi, Cosmin Dur-Bozoanca - portari; Tudor Baluta, Radu Boboc, Kevin Boli, Aurelian Chitu, Alexandru Cicaldau, Andrei Ciobanu, Marius Constantin, Andrei Dumitras, Robert Grecu, Ovidiu Herea, Robert Hodorogea, Paul Iacob, Dani Lopez, Sebastian Mladen, Vlad Morar, Dragos Nedelcu, Dan Panait, Florin Purece, Sorin Radoi, Nelut Rosu, Alexandru Stoica, George Tucudean, Ionut Vina - jucatori de camp.

FC Viitorul va avea in aceasta vara doua stagii de pregatire, primul in Turcia, in perioada 14-21 iunie, si al doilea in Slovenia, intre 23 iunie si 7 iulie.

Din Slovenia, FC Viitorul va reveni direct la Bucuresti pentru a sustine, la 8 iulie, Supercupa Romaniei contra echipei FC Voluntari.

Echipa antrenata de Gheorghe Hagi va disputa sase meciuri de verificare in cele doua cantonamente:

Cantonamentul din Turcia:

17 iunie: FC Viitorul - Inter Baku (Azerbaijan, locul 3)

20 iunie: FC Viitorul - FK Zira (Azerbaijan, locul 4)

Cantonamentul din Slovenia:

26 iunie: FC Vitorul - NK Celje (Slovenia, locul 5)

29 iunie: FC Viitorul - Dinamo Tbilisi (Georgia, locul 1), adversarul se poate modifica

2 iulie: FC Viitorul - FK Krasnodar (Rusia, locul 4)

5 iulie: FC Viitorul - TSKA Moscova (Rusia, locul 2)

News.ro