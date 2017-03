VIDEO! Moment genial cu Hagi! Cum a reactionat cand a aflat cotele la pariuri pentru titlul din Romania

"Am muncit de pomana !" - e suparat Hagi. Nu-i convine ca a pierdut jumatate din puncte.

Viitorul incepe play-off-ul cu doua puncte in fata Stelei. Anul trecut, Astra a intrat prima in play off si a luat titlul.

Hagi e in situatia lui Sumudica din sezonul trecut.



Reporter: Casele de pariuri o indica pe Viitoarul ca principala favorita...

Hagi: Esti in gluma. Glumesti! Daca facem vreo minune ar fi extraordinar!"

CFR a scapat de insolventa si ar vrea sa joace inca din acest an in Europa. Clujenii vor merge la TAS.



"Un club ca CFR trebuie sa joace an de an in cupele europene", spune Miriuta.