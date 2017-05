Urmeaza DEZASTRUL dupa Sumudica?! Ce spune antrenorul Astrei despre viitorul clubului

Astra intra intr-o noua era dupa despartirea de Sumudica!

Bugetul de salarii va fi redus cu peste 700 de mii de euro pe an, anunta antrenorul. Astra va cauta jucatori liberi de contract si cu pretentii reduse pentru a-i inlocui pe cei 14 care isi incheie angajamentele in aceasta vara.

"Am inteles ca vor fi salarii mult mai mici pentru ca isi doresc sa le plateaca la timp. Daca nu se vor califica in Europa League, va fi foarte, foarte greu. Bugetul de salarii se va reduce. Nu vreau sa avansez procente, dar am inteles ca vor sa ajunga de la 160 000 de euro pe luna buget de salarii la 100 000", a spus Sumudica la Digisport.