Urmatoarea PERLA pregatita de Hagi pentru export:"Nu putem sa-i tinem" Ce surprize are Regele pentru adversari

Hagi si-a vandut cel mai important jucator in pauza de iarna, dar s-a distantat fata de urmaritoare dupa primul meci din retur!

Viitorul nu mai e o surpriza, e deja o certitudine, anunta Hagi. Echipa sa a castigat in Stefan cel Mare cu 2-1, in ciuda faptului ca a ramas fara Razvan Marin, vandut in iarna la Standard Liege. Florinel Coman este acum vedeta echipei lui Hagi, un atacant in varsta de doar 18 ani. Hagi anunta ca are deja mai multi jucatori pe care ii va arunca in lupta. Academia sa incepe sa dea roade, iar Viitorul nu isi face griji in privinta viitorului ei.



"Cu Dinamo am obtinut a sasea victorie la rand, suntem puternici, ne simtit bine. In play-off e mai greu, va fi greu si anul acesta. Vor fi meciuri dificile, dar suntem pregatiti. Avem experienta in plus, echipa e tanara si competitiva. Am demonstrat ca ne putem bate de la egal la egal cu oricine.

Noi formam jucatori, incercam sa ii aducem la nivel de performanta foarte bun, dar apoi trebuie sa isi urmeze cariera lor. Nu ii tinem daca au oferte bune pentru ei si club.

Nu construim doar un jucator, avem foarte multi jucatori. O sa vina si altii, nu e doar Coman. Am investit totul, am punctat totul pe jucatori tineri. Acum se vad roadele. Avem 2-3 jucatori pe post, academia ne alimenteaza bine.

Ne-am castigat respectul prin victorii in fata echipelor puternice, nu ne simtim inferiori cu nimic. Nu avem traditia si istoria altora, dar noi venim din spate si venim bine.

Avem 10, 11, 12 jucatori foarte buni. Au fost la loturile nationale. Din ei, 2-3 au plecat, dar vor mai ramane. Generatiile '97, '98, '99, aceasta care joaca cu Copenhaga in YoutH league, ne vor face mai puternici.

O sa vina si altii, o sa vedeti. In acesti patru ani am promovat 33 de jucatori din academie, e un numar important si vom continua in viitor sa facem acest lucru.



Prioritatea noastra e sa promovam tinerii competitivi, sa arate cat de buni sunt. Investitia noastra ramane in jucatori tineri, le dam posibilitatea sa joace, sa arate ce pot, sa ajunga la nationala. Asta nu inseamna ca neglijam performanta, incercam sa fim competitivi", a spus Hagi la Sport.ro.