Un penalty si parul VOPSIT l-au facut pe Enache sa fie noul MESSI al Stelei! :) Cum a marcat cu Terek

Alibec n-a vrut sa dea azi primul lui gol la Steaua. i-a oferit mingea lui Messi de la Steaua sa marcheze din penalty.

O noua experienta in tribuna de peste 1 milion de oameni! DESCARCA GRATUIT noua aplicatie Sport.ro! Bucurati-va de fotbal Ora exacta in Sport! In fiecare zi, de la 10:45 si 21:00!

Cu Alibec si Bizonul titulari, Steaua a facut 1-1 cu fostii dinamovisti Torje si Grozav. In 2017, Steaua are o victorie in trei meciuri.

Alibec era pe teren in minutul 60, cand Steaua a primit penalty cu Terek. N-a vrut sa bata el, ci l-a lasat pe Enache sa se remarce. Messi de la Steaua, cum e poreclit Enache dupa ce s-a facut blond, a reusit sa marcheze.

N-a fost de ajuns. Alibec si Bizonul au jucat din prima, dar n-au reusit inca sa marcheze pentru Steaua.

"Eu zic ca si pentru ei acum e greu, ca sunt noi la echipa. Incet-incet o sa fie bine", spune De Amorim.

In 10 oameni, Terek i-a dat gol Stelei. Torje a centrat la reusita cecenilor. Torje a vrut sa marcheze si el, dar a batut prost o lovitura libera.



Grozav a fost titular la Terek, iar Torje a jucat in ultima jumatate de ora.



Selectionerul Daum a intarziat la amicalul in care i-a urmarit pe Torje, Grozav, Tamas, Alibec, Nita si Adi Popa. Cu ei vrea sa-i bata pe danezi.

Torje vrea sa-i intalneasca pe stelisti si in campionat. In tara vine doar la Dinamo.

"Deocamdata raman la Terek. Mai sunt 4-5 zile, dar nu cred ca se va rezolva ceva si voi ramane aici pana in vara!", a anuntat Torje.