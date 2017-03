Un arbitru care a provocat un scandal monstru in toamna, dupa un meci al Stelei, trimis la meciul cu CFR

SuperKombat - Visul American, duminica seara, de la 20:00, IN DIRECT la Sport.ro

Arbitrul Radu Petrescu va conduce la centru partida Steaua - CFR Cluj, programata duminica, la ora 20:30, in prima etapa a Play Off-ului Ligii I.

Radu Petrescu va fi ajutat de asistentii Adrian Radu Ghinguleac si Mircea Mihail Grigoriu.

Arbitru de rezerva va fi Marius Avram, iar observatori Liviu Ciubotariu si Paul Mincu.

Prima partida a zilei de duminica, FC Voluntari - Pandurii Targu Jiu, din Play Out, va fi arbitrata de o brigada formata din Horatiu Mircea Fesnic (central), Miclos Istvan Nagy, Gero Szabo (asistenti) si Horia Gabriel Mladinovici (rezerva).

Observatorii jocului care va incepe la ora 13:30 sunt Augustus Constantin si Ioan Sulea.

Petrescu, acuzat ca "e stelist"

Radu Petrescu este un arbitru cu experienta in Liga I, insa de-a lungul timpului a fost protagonistul mai multor discutii. In cateva randuri, acesta a fost criticat si acuzat ca "este stelist".

Ultimul episod de acest gen a avut loc la meciul Steaua - Craiova (2-1), disputat in toamna. Atunci, Petrescu a acordat eronat un penalty in favoarea Stelei, lovitura de la 11 metri stabilind si rezultatul partidei. Acka a facut hent in afara careului in acea partida, dar Petrescu a acordat lovitura de pedeapsa.



Sursa FOTO: Dolce Sport