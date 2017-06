ULTIMA ORA! Golgheterul fotbalului romanesc, pe urmele lui Ronaldo! A semnat cu Nacional Madeira!

Remus Chipirliu, cel mai bun marcator din fotbalul romanesc in acest sezon, a semnat cu Nacional Madeira!

Marti, 13 iunie, 21:00 Romania - Chile, in direct la PRO TV! Bucurati-va de fotbal!

Chipirliu a fost golgheterul lui Juventus Colentina in acest sezon, cu 29 de goluri in 28 de partide, si a contribuit la promovarea echipei in prima liga.

Chipirliu nu va apuca insa sa debuteze in Liga I! Nacional, echipa din insula Madeira, cea in care s-a nascut Cristiano Ronaldo, a anuntat pe site-ul oficial ca atacantul roman a semnat.

"Atacantul roman va fi convocat la nationala Romaniei in perioada urmatoare", scrie futboldelujo.com.

Nacional Madeira i-a mai transferat pe Murilo, Diego Barcelos, Geraldo si Bheu Januario. Noua echipa a lui Chipirliu a retroogradat in acest sezon, dupa ce a terminat ultima in prima liga portugheza!

Juventus si-a pierdut gratis golgheterul. Contractul atacantului a expirat in aceasta vara.