ULTIMA ORA: Becali a depus actele pentru judecata de la TAS si e SIGUR de titlu! Ce l-a facut sa mearga in Elvetia

Becali e convins ca poate lua campionatul dupa judecata de la TAS!

Patronul Stelei spune ca n-ar fi luat decizia de a face apel daca in ultimele saptamani ale play-off-ului n-ar fi avut loc mai multe episoade suspecte.

"Am depus azi actele pentru TAS. Am platit avocatul, am facut apararea! Sa vedem daca a fost dreptate sau nu! Dreptate cu Craiova, cu Sapunaru si cu Petrescu si Hategan. Daca la TAS Viitorul e campioana, o sa spun tare ca n-am dreptate. Primul sunt care recunoaste. Indiferent de rezultate, o sa multumesc pentru ca s-a facut dreptate. Daca nu se intamplau toate cate s-au intamplat, poate nu mai faceam apelul la TAS. Nu zic nimic de Viitorul", a spus Becali la Sport.ro.