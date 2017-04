Ultima noapte de razboi? Armata il cheama pe Becali la negocieri: "E clar ca noi nu putem finanta fotbalul la nivel inalt!"

Astazi a fost o zi importanta in razboiul dintre FCSB si Clubul Sportiv al Armatei.

Reprezentantii Ministerului Apararii s-au intalnit astazi cu senatorii din Comisia pentru Aparare, pentru a discuta problema Stelei.

Concluziile sunt importante - ministrul apararii, Gabriel Les, spune ca "MAPN ar trebui sa se ocupe cu altceva decat cu problemele Stelei" si il cheama pe Becali la negocieri.

"Categoric nu putem sa sustinem o echipa de fotbal la nivel inalt. Ci doar intr-o asociere, sa gasim o solutie care sa fie benefica pentru Steaua."

"Nu exclud dialogul cu Gigi Becali. Inca nu am avut nicio intalnire pana acum. De acest lucru se ocupa CSA Steaua, nu ministrul. Dar nu am o problema sa ma intalnesc cu Gigi Becali."

Procesele in desfasurare pun pe "hold" o eventuala impacare

Ministrul Gabriel Les spune ca in acest moment exista in derulare procese intre CSA Steaua si FCSB, asa ca nu ne putem astepta la o impacare peste noapte.

"In acest moment, marca este la CSA Steaua, un dialog pentru o asociere il putem avea cu oricine, dar trebuie sa gasim solutia legala."

"Deocamdata avem procesul pe rol si o solutie care ne obliga la recuperare a prejudiciului. Vom vedea ce se intampla apoi.", a mai spus ministrul.

"Daca nu am avea o echipa inscrisa in campionat, am pierde acest drept pentru sigla si nume in urmatorii 5 ani de zile. Este exact acelasi lucru ca si cum n-ai pune in aplicare o solutie a instantei judecatoresti." - Gabriel Les, ministrul apararii.