Tudorie vrea sa devina golgheterul Ligii I! Mesaj direct pentru Reghecampf, care l-a trimis la carat bagaje

Tudorie a marcat cu Poli Timisoara si i-a egalat pe Balaure si Bus in fruntea topului celor mai buni marcatori din Liga I.

Tudorie e forma la Voluntari, dupa o perioada dificila la Steaua. Atacantul ajuns fundas sub comanda lui Reghecampf a marcat de 5 ori in acest sezon, iar acum i-a dat replica fostului antrenor. "Tudorie e bun sa ne care bagajele, are 1.90 inaltime", a spus Reghecampf atunci.



"Dau de baut pentru toate golurile din campionat. Sunt bucuros ca am marcat, e o victorie de moral, de care aveam nevoie dupa esecul de la Iasi. Speram sa ramanem la fel, cu picioarele pe pamant, si sa legam doua victorii.

Azi chiar le-am spus baietilor ca, data trecuta cand am venit la Voluntari, am avut patru goluri, toate cu Timisoara si trebuie sa inscriu. Mi-a priit plecarea de la Steaua, pentru ca aici mi se da incredere, primesc minute, si sper sa demonstrez pe teren", a spus Tudorie.

"Eu mi-am vazut de treaba mea. M-a deranjat ce a spus atunci domnul Reghecampf, dar am vrut sa arat pe teren ca nu e asa. Ma simt capabil sa fiu golgheter la finalul sezonului. O sa muncesc mai mult decat am facut pana acum", a spus Tudorie.