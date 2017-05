Transformarea lui Reghe la Steaua: a venit intr-un tricou alb, a plecat in costum, cu ochelari Armani si explicand "cum e in business" :)

"Armani, stai ma ca te loveste masina", s-a auzit la un moment dat la poarta resedintei lui Gigi Becali. Nu era nicio ironie la adresa lui Laurentiu Reghecampf.

Visul marelui Cruyff: Ajax intr-o finala europeana dupa 21 de ani! In direct la PRO TV, finala Europa League: Ajax - Manchester United. Miercuri, 24 mai, 21:45

Laurentiu Reghecampf a venit la "Palat" ca la o intalnire de afaceri. Asa a si fost pana la urma. Reghe si Becali si-au strans mainile si s-au despartit, fara ca cineva sa plateasca vreo clauza de reziliere.

"Armani, stai ma ca te loveste masina", s-a auzit la un moment dat la poarta resedintei din Aleea Alexandru. Era o doamna, venita sa ii ceara ajutorul lui Gigi Becali, care si-a strigat copilul, botezat se pare "Armani".

O scena devenita rutina la "Palat", acolo unde se strang in fiecare zi oameni cu tot felul de probleme, in speranta ca patronul Stelei le va da o mana de ajutor.

Armani scria si pe ramele ochelarilor lui Laurentiu Reghecampf. S-a blindat cu ochelari de vedere ca sa stie exact ce semneaza.

Si-a asortat ochelarii unei tinute de "patru ace", total opusa fata de cea purtata in prima zi in care a pasit in curtea "Palatului." Bonus: un Rolls Royce cu numarul de inmatriculare "Reghe 1".

In 2012, Reghe a venit imbracat lejer, in blugi si cu un tricou alb, cu chipul lui Marlon Brando.

"Cel mai important era sa vorbesc cu patronul echipei, pentru ca spusesem ca nu voi lua nicio decizie pana nu vorbesc cu dansul. Ne-am inteles, este foarte bine. Ambele parti sunt nemultumite. Asa este in business." - Laurentiu Reghecampf