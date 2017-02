Transferul lui Pleasca da peste cap defensiva. Pariul de 500.000 de euro al lui Becali, pe banca?

Steaua a mai facut azi un transfer.

Steaua s-a intarit azi prin aducerea lui Pleasca de la Pandurii. Acesta este fundas dreapta si va juca cel mai probabil in banda, in locul lui Balasa. Acesta din urma a fost criticat de Gigi Becali dupa doar un meci in tricoul Stelei, spunand ca nu este fundas dreapta.

Balasa va fi mutat in centru sau va trece pe banca, pana va ajunge la nivelul titularilor Stelei. "Pai, ce, noi il antrenam pe Balasa? Sa joace cand e pregatit", a declarat Gigi Becali la Sport.ro. Astfel, jucatorul pe care Becali a platit 500.000 de euro poate incepe sezonul pe banca!

Reghecampf avea de gand sa joace in 2017 cu Balasa pe dreapta si Moke in centru, insa evolutia slaba a lui Balasa si transferul lui Pleasca vor duce la o concurenta directa intre Balasa si Moke pe postul de fundas central.

Un alt jucator care va prinde greu loc in primul "11" este Enache, acesta avand sanse sa joace acum doar in locul lui Jakolis, in drepata atacului.

Echipa probabila a Stelei:

Nita - Pleasca, Tamas, Moke/Balasa, Momcilovic - Sulley, Pintilii - Jakolis/Enache, Boldrin, De Amorim - Alibec