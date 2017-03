TOTUL pe atac! Ce echipa pregateste Reghe pentru primul meci din playoff, cu CFR

Steaua intalneste CFR azi, de la 20:30, in primul meci din playoff.

Cu o singura victorie in 2017, Reghe forteaza atacul la meciul cu CFR, primul din aceasta editie de playoff.

Antrenorul Stelei vrea sa-l puna in valoare pe Denis Alibec, iar pentru asta pregateste titularizarea lui Fernando Boldrin. Ramane de vazut daca in echipa isi va face loc si Gnohere, jucator despre care Becali a zis ca nu mai are ce sa caute langa Alibec in atacul Stelei. Surpriza ar putea veni de la Florin Tanase, recuperat dupa accidentarea grava suferita toamna trecuta. Si Jakolis este o varianta pentru antrenorul Stelei in acest moment.

Echipa probabila a Stelei:

Fl. Nita - Enache, Balasa, Tamas, Momcilovic - Pintilii, Muniru (Ov. Popescu) - Jakolis (Fl.Tanase), Boldrin, De Amorim - Alibec



"Multi oameni spun ca lotul echipei e foarte valoros, eu vreau sa va spun ca si antrenorul e foarte valoros, trebuie sa vedem rezultatele.", a spus Reghecampf in conferinta de presa.