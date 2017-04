Tic-tac, tic-tac! Termenul pentru predarea stadionului Dinamo, prelungit pana la sfarsitul lunii. Daca nu se ajunge la intelegere, arena ramane asa

Manchester United - Anderlecht, meciul care ii poate duce pe Stanciu si Chipciu in semifinalele UEL, joi seara, ora 22:00, in direct la ProTV

Termenul de predare a Stadionului Dinamo catre Compania Nationala de Investitii in vederea reconstructiei pentru Campionatul European 2020 a fost prelungit pana la finalul lunii aprilie, conducerea CS Dinamo continuand demersurile de predare.

"Conducerea clubului sportiv continua demersurile de predare a stadionului catre Compania Nationala de Investitii (CNI), pentru realizarea proiectului, si avem motive sa credem ca lucrurile se indreapta pe calea dorita de toata lumea. Termenul de raspuns in acest caz a fost amanat pentru finalul lunii aprilie", se arata intr-un mesaj al conducerii CS Dinamo, pe pagina de Facebook a clubului.

Oficialii gruparii bucurestene face un apel la calm in randul suporterilor, nemultumiti de ideea scoaterii stadionului din Soseaua Stefan cel Mare din programul de reconstructie.

"Clubul Sportiv Dinamo Bucuresti face apel la calm si ii roaga pe suporterii dinamovisti sa-si continue in mod civilizat actiunile de sustinere a proiectului de modernizare a stadionului central din cadrul Complexului Dinamo", se mai arata in mesaj.

Patru stadioane se afla in programul de reconstructie in vederea organizarii Euro 2020, Arcul de Triumf, Steaua, Dinamo si Rapid. Insa pentru reconstructia arenei din Soseaua Stefan cele Mare este necesara eliberarea de sarcini a terenului pe care se afla stadionul.

In baza unui contract de asociere cu clubul sportiv, ACS FC Dinamo Bucuresti, asociatie in insolventa, care nu mai are echipa de fotbal, fiind doar actionar minoritar la FC Dinamo 1948 SA, actualul administrator al gruparii din Liga I, are dreptul sa foloseasca aproximativ 74.000 de metri patrati din Parcul Sportiv Dinamo, printre care stadionul central, centrul de fotbal pentru tineret, Stadionul Florea Dumitrache si terenurile de antrenament pe zgura si gazon.

La 24 martie, reprezentantii Clubului Sportiv Dinamo si cei ai Asociatiei Club Sportiv Fotbal Club Dinamo Bucuresti, condusa de Nicolae Badea, au convenit in ceea ce priveste eliberarea de sarcini si transmiterii catre Compania Nationala de Investitii a suprafetelor pe cafre urmeaza sa se reconstruiasca stadionul Dinamo.

In urma cu o saptamana, vicepremierul Sevil Shhaideh a declarat ca in cazul in care clubul Dinamo Bucuresti nu va reusi sa indeplineasca toate conditiile cerute pentru reabilitarea stadionului in vederea Campionatului European de Fotbal din 2020, Guvernul ar putea sa reabiliteze in acest scop Stadionul Cotroceni.

Bucurestiul se afla printre cele 13 orase gazda ale Campionatului European 2020, pe Arena Nationala urmand a se disputa patru partide de la turneul final. Cele patru stadioane trebuie reconstruite pentru a folosi la antrenamentele echipelor aflate in competitie.