Tamas PESTE TOTI! Cum i-a aratat lui Reghecampf ca NU POATE sa inceapa fara el cand face echipa

Gabi Tamas a fost cel mai bun jucator al Stelei la Cluj, in derby-ul cu CFR.

Cifrele InStat arata ca Tamas si-a depasit colegii categoric. Numai Deac de la CFR a avut rezultate similare, in ciuda eliminarii din repriza secunda.

La Steaua, al doilcea cel mai bun a fost Momclovic, rating 233, urmat de Nita (232) si Balasa (230). Tamas a fost de departe primul, cu index 276! Fundasul central a castigat 12 din 13 dueluri. Singura nereusita a venit la un tackling ratat, in rest tamas a dominat atat in aer, cat si la nivelul gazonului. Gabi are 4 interceptii, 9 recuperari si un dribling reusit la singura tentativa pe care a vavut-o.

Si la pase Tamas sta bine. I-au iesit 48 din 61. Aparatorul a gresit doar in momentele in care si-a asumat responsabilitati ofensive. Colegul din centrul apararii Moke (10) si inchizatorii Pintilii (10) si Muniru (8) au fost colegii pe care i-a cautat cel mai des pentru combinatii.