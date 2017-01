Tahar a revenit in Liga I. Fostul mijlocas al Stelei a semnat cu Gaz Metan

Tahar a revenit la prima echipa din Romania la care a jucat.

Aymen Tahar a revenit in Liga I la Gaz Metan Medias. Mijlocasul a fost cedat de Steaua la Boavista, dupa doar 15 meciuri in ros-albastru. Acesta a jucat un sezon in Portugalia dupa care a plecat in Japonia, la Sagan Tosu.

”Noi l-am semnat acum pe Tahar. Daca semna si Bawab, era foarte bine, dar am gasit solutia si in atac. Nu pot sa-i dau numele pana nu-l inregistram. Nu e roman, e din afara. Hai sa spunem ce varfuri sunt in Romania! E vreunul pe care sa-l luam moca?”, a declarat Ioan Marginean la Digi.

Tahar e al doilea jucator ex-stelist care se intoarce in Liga I azi, dupa ce Bawab s-a inteles cu Dinamo.