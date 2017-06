Surpriza pentru stelisti la sosirea in Olanda! Cum au fost intampinati la hotel. VIDEO

Steaua a ajuns in Olanda, pentru al doilea cantonament al verii.

Ros-albastrii au revenit, in aceasta dupa-amiaza, la Apeldoorn, acolo unde s-au pregatit si in vara anului trecut.

Delegatia Stelei a fost primita de tot personalul hotelului Bilderberg De Keizerskroon, in semn de respect pentru decizia de a reveni in stabilimentul lor, scrie pagina de Facebook a Stelei.

Steaua va sustine 4 meciuri amicale in Olanda si Germania

29 iunie - FC Steaua Bucuresti - FC SHAKHTAR Donetsk (campioana Ucrainei)

2 iulie - FC Steaua Bucuresti - FC Oleksandriya (locul 5 in Ucraina)

4 iulie - FC Steaua Bucuresti - Waasland-Beveren official (locul 14 in Belgia)

7 iulie - FC Steaua Bucuresti - KV Oostende (locul 4 in Belgia)