"Suntem prea buni pe toate posturile!" Becali "sacrifica" jucatorul de 25 de milioane de euro si a anuntat primul 11 pentru sezonul viitor

Ovidiu Popescu, jucatorul pe care Gigi Becali anunta ca vrea sa-l vanda cu 25 de milioane de euro, va fi reprofilat.

Steaua aproape a rezolvat toate transferurile pentru aceasta vara, singurele semne de intrebare ramanand in ceea ce ii priveste pe Teixeira si Nedelcu. Daca primul ar fi acceptat deja oferta primita de la Becali, pentru al 2-lea s-a facut o noua oferta iar patronul Stelei este convins ca va veni in aceasta vara.

”Uite atacul nostru: Tanase, Alibec si Budescu. Tanase va juca in stanga sau, daca joaca Budescu in centru, să jucăm 4-1-4-1. O sa vedem, dar Budescu e prea bun decar ca sa-l schimbi de acolo.



Teixeira poate sa joace ori in dreapta, ori in stanga, el poate juca ce vrea acolo, cred ca va juca in locul lui Boldrin, ori in dreapta in locul lui Jakolis.



S-ar putea ca pe Ovidiu Popescu sa-l facem fundaa dreapta, pentru ca suntem prea buni pe toate posturile” a spus Gigi Becali la Digi Sport.

Astfel, primul 11 al Stelei (daca se realizeaza si transferul lui Nedelcu), ar fi urmatorul:

Nita - Popescu, Balasa, Larie, Momcilovic - Nedelcu, Pintilii - Tanase, Budescu, Teixeira - Alibec