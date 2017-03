Sumudica se plange dupa 0-0 cu Craiova. "Eu nu trag niciodata de timp, i-a lasat arbitrul sa stea numai pe jos"

SuperKombat - Visul American, duminica seara, de la 20:00, IN DIRECT la Sport.ro

Astra a facut egal pe teren propriu cu Craiova, 0-0, intr-un meci in care oltenii au ratat 4 mari ocazii de gol in prima repriza. Astra a mai echilibrat meciul dupa pauza si si-a facut si ea ocazii, insa in final s-a terminat fara gol marcat.

Sumudica a acuzat la final tragerile de timp ale oaspetilor dar si atitudinea lui Hategan, pe care il acuza ca i-a lasat sa faca antijoc pe final:

"Am vrut sa castigam dar am dat peste o echipa care a venit sa se inchida, sa ia un punct. Am pierdut doua puncte azi dar poate am castigat un punct, nu se stie niciodata. Nu imi convine ca am pierdut punctele azi, nu am reusit sa marcam, imi pare rau, au tras de timp, i-a lasat, portarul ala nu degaja, eu am vrut sa joc fotbal.

Speram sa ne batem la primele 3 locuri, sa vedem ce facem. Mergem sa ne aparam si noi la CFR.

Nu am vorbit de negocieri, nu pot sa ma duc sa le zic eu "haide, ba, mai vreti sa ma tineti?". Nu, o sa vad ce se intampla", a spus Sumudica dupa meci.