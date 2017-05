Sumudica recunoaste: "Am fost aproape de Steaua!" MOTIVUL pentru care a refuzat

Marius Sumudica vorbeste deschis despre negocierile cu Steaua.

Visul marelui Cruyff: Ajax intr-o finala europeana dupa 21 de ani! In direct la PRO TV, finala Europa League: Ajax - Manchester United. Miercuri, 24 mai, 21:45 Ultima sansa la un trofeu pentru Craiova! Joi, 20:30: Voluntari - Craiova, in direct la sport.ro!

Sumudica putea sa devina antrenorul Stelei inca de sambata seara, dupa ratarea titlului de catre echipa lui Reghecampf.

Antrenorul Astrei s-a gandit pana duminica dimineata, cand a decis sa nu mearga la marea rivala. Becali s-a reorientat si l-a numit pe Nicolae Dica.

"Echipa despre care vorbeam cand am spus ca sambata puteam sa semnez era FCSB. Am discutat cu Becali, insa nu am putut sa semnez", a declarat Sumudica.

"Chiar nu are importanta motivul. V-am spus ca nu am putut sa semnez".

MM Stoica a fost unul dintre cei mai mari contestatari ai venirii lui Sumudica la Steaua.



"Nu cred ca as putea sa lucrez cu Sumudica la Steaua. Niciun antistelist convins care a avut atatea iesiri. Probleme pe care le-am avut sunt de domeniul trecutului.

Noi am fost prieteni, a fost discutia aia, am stat foarte mult si nu am vorbit, acum chiar o sa-l deblochez pe Whatsapp, nu-i problema, doar ca nu ma vad colaborand cu sumudica la Steaua", a spus MM dupa meciul cu Craiova.