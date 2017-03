Sumudica pleaca de la Astra chiar daca ia titlul: "Sper ca inlocuitorul meu sa aiba cel putin aceleasi performante"

Sumudica si Astra s-au calificat aseara, dupa 3-2 la Iasi, intr-un meci restant, in Play Off-ul Ligii I. "Din vara, sper ca Astra sa aiba aceleasi performante si fara mine", spune Marius Sumudica.

Marius Sumudica traverseaza cea mai buna perioada a carierei sale. Campion en-titre, antrenorul a reusit sa duca din nou Astra in Play Off-ul Ligii I. In ciuda performantelor pe plan intern si international, acesta spune ca va parasi Astra in vara, cand ii expira contractul.

Sumudica a confirmat la Ora Exacta in Sport, IN DIRECT la Sport.ro, ca va pleca de la carma campioanei.

"Din vara, pentru Astra se anunta un viitor la fel de frumos. Sper ca cine va veni dupa mine sa aiba cel putin aceleasi performante, iar echipa sa ramana la fel de puternica", a spus Sumudica la Sport.ro

Antrenorul s-a declarat multumit ca are ocazia sa lucreze cu fotbalisti care dau totul pe teren si l-a laudat pe Felipe Teixeira.

"Teixeira, la 37 de ani, a alergat de n-am vazut in viata mea. La fiecare meci alearga 11 kilometri, ca jucatorii de Champions League", a mai spus el.