Sumudica nu s-a bucurat de eliminarea Stelei din Europa League: "Mi-a parut rau pentru Gigi!" Sumi a prevestit DEZASTRUL de la Roma: "Aia a fost o MINCIUNA!"

Steaua a iesit din Europa League dupa un 1-5 rusinos cu Lazio.

Marius Sumudica sustine ca se astepta la un astfel de rezultat, chiar daca echipa lui Dica reusise sa castige in tur, pe Arena Nationala.

Un anti-stelist declarat, Sumudica nu s-a bucurat de esecul stelistilor. I-a parut rau pentru prietenul Gigi Becali, insa trage un semnal de alarma: nivelul fotbalului romanesc a scazut dramatic. Cu greu vor mai iesi echipele romanesti din grupele competitiilor europene, este de parere Sumudica.

”Mi-a parut rau pentru Gigi, stiu ce face si stiu cat suflet pune. Stiu cati bani investeste la echipa. Imi pare rau pentru cativa jucatori pe care ii am acolo, dar asta e nivelul, asta e diferenta, trebuie sa fim corecti. Ne-am imbatat cu apa rece cand au crezut ca pot sa se califice. Cand la Bucuresti s-a intamplat ceea ce s-a intamplat, aia a fost o minciuna. Atunci diferenta nu a fost destul de mare pentru ca Lazio a evoluat cu doar doi sau trei titulari de drept. In retur s-a vazut diferenta. Totusi, FCSB este singura echipa care a facut fata pe plan european.

Unii ma catalogau drept oracol, ma comparau cu Mitica Dragomir ca am gresit zicand ca nimeni nu va iesi din grupe. Eu am spus ca FCSB, care este o selectionata a fostelor campioane din prima liga, in momentul de fata, e singura care poate iesi din grupe. Nu e nicio echipa de gen cum a fost Astra, cu mine pe bancă, sa iasa din grupe. Poate CFR Cluj ca a investit. FCSB este o selectionata. Are cei mai buni jucatori de la Astra, de la Viitorul plus ca i-a păstrat pe cei care erau cei mai buni de la FCSB”, a declarat Marius Sumudica pentru DigiSport.