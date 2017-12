Sumudica ii raspunde lui Becali, dupa dezvaluirile despre Alibec: "Stiti cand am vorbit ultima oara cu Denis?"

Marius Sumudica spune ca nu are niciun amestec in situatia lui Alibec de la Steaua.

Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV!

Becali a anuntat ca Sumudica a fost anuntat de Alibec ca nu va mai juca la Steaua, insa antrenorul lui Kayserispor neaga informatia. Sumudica se declara surprins si spune ca ultima data a vorbit cu Alibec dupa incidentul de la Voluntari, cand chiar Becali l-a rugat sa vorbeasca cu fostul sau elev.



"Am ramas surprins sa citesc ca nu stiu ce prieten de-al meu ar fi spus ca Alibec mi-a transmis mie ca el nu mai joaca pentru astia, pentru FCSB. Ca s-ar da lovit. Chiar nu-l inteleg de ce face asa ceva!? Stiti cand am vorbit ultima oara cu Denis? Cand m-a rugat Gigi, dupa incidentele de la Voluntari, sa-i spun sa se linisteasca si sa-si bage mintile in cap. Deci acum vreo luna si jumatate", a explicat Sumi.

"Eu n-am nicio problema, sa-l numeasca pe acel prieten care a auzit o asemenea gogomanie si sa-l vad ca sustine asta. Dar n-are cum, pentru ca nici nu este adevarat. Denis este disperat sa joace. Si la antrenamente, una, doua el voia sa trecem la miuta. Si moare de ciuda cand pierde, se afla intr-o competitie permanenta, iar daca ar putea sa joace, sunt sigur ca ar face-o. Pentru mine, el este cel mai bun atacant, de departe!", a mai spus Sumudica, care a completat: "Mi-a transmis sa nu mai vorbesc de FCSB si din prietenie eu nu am mai pomenit de FCSB. Pai, ce facem? Acum vorbeste el de mine? Nu e normal", a spus Sumudica la Digi.

Becali spune ca a aflat de la un prieten al lui Sumudica de intentiile lui Alibec de a nu mai juca pentru Steaua.



”Alibec n-are nimic! N-are nimic, doar se alinta! Daca il cearta cineva, atunci se supara si se da accidentat. Nu mai vrea sa joace. Ce, ma, mai joc eu pentru astia? M-am dat accidentat! Asta i-ar fi spus Alibec lui Sumudica, mi-a spus mie cineva, care e prieten cu Sumudica!

Asta e barfa, daca Alibec nu a spus asta, sa ma ierte, dar asa mi-a spus mie un prieten de-ai lui Sumudica”, a afirmat Becali la Ora exacta.