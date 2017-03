"Stiti ce inseamna X? 10-10 sa fie diseara!" Becali si-a dezvaluit marele VIS: "Steaua in finala UCL!"

Euforic dupa victoria cu CFR Cluj, Gigi Becali spune ca nu lasa Steaua pana nu o vede in ultimul act din Liga Campionilor.

Steaua a invins-o pe CFR Cluj cu 2-0 si a trecut pe primul loc in Liga 1, insa cei de la Viitorul pot reveni pe primul loc daca o inving pe Dinamo in aceasta seara. Patronul Stelei, Gigi Becali, a dezvaluit ca isi doreste egaluri pe linie in toate meciurile din play-off in care nu este implicata Steaua.

"Ics, stiti ce inseamna ics? Adica X, 0-0, 10 la 10, 3 la 3, nu conteaza. De acum tinem cu xenia, nu conteaza cat se termina, doar sa fie egal.



Reghe era fericit ca erau 7.000 de suporteri, i-am spus ca era frig. Noi am castig greu de tot, sunt prea puternici astia de la CFR. Eu i-am spus ca vom avea 20-25.000 de suporteri la fiecare meci din play-off. Daca ne calificam in Liga Campionilor vom avea 50.000 de fani la fiecare meci, vin si din provincie" a spus Gigi Becali la Sport.ro.

"Eu visez la o Stea care sa ajunga in finala Ligii Campionilor. Noi o sa imbatranim cu totii, dar noi vom juca o semifinala sau o finala. E visul meu si eu mereu mi-am indeplinit visurile" a mai spus patronul Stelei.