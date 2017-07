Stelistul DAT DISPARUT dupa un an de cosmar. A fost cel mai neasteptat transfer, acum se afla intr-o situatie teribila

Acum un an, anuntul transferului sau la Steaua era unul dintre cele mai surprinzatoare de pe piata.

Nici macar jucatorului nu i-a venit sa creada cand a fost chemat la negocieri.

"Nu ma asteptam. Steaua e o echipa mare, nu credeam ca voi ajunge sa joc aici. Nici prin cap nu-mi trece cat de greu va fi sa joc pentru un asemenea club", spunea Dan Popescu in iunie 2016 pentru Sport.ro.

Dupa numai 12 luni la Steaua, cota lui Dan Popescu s-a prabusit complet. Fundasul stanga a fost scos dupa numai cateva luni de la prima echipa si trimis sa joace cu pustii de la Steaua 2, in C. In iarna, clubul a gasit pentru el varianta Chiajna, insa nici aici Popescu nu a ajuns la nivelul evolutiilor de la Timisoara sau Otelul. Acum, fotbalistul de 29 de ani a revenit la Steaua, insa nu face parte din planurile lui Dica. Popescu ii are pe postul sau pe Momcilovic si Junior Morais, in fata carora are sanse minime sa prinda vreun minut sezonul viitor. Popescu nici macar n-a fost luat in vreunul dintre cantonamentele verii si incearca sa-si gaseasca o alta echipa in Liga 1.

La Steaua, Popescu a avut numai 5 aparitii, din care doar doua in campionat. A ramas 90 de minute in teren doar la jocul cu FC Botosani, castigat de Steaua in deplasare cu 2-0 pe 12 august 2016.



Adus gratis dupa ce contractul cu ACS Poli Timisoara i-a expirat, Popescu este evaluat acum la 200 000 de euro, cu 300 000 sub cota de anul trecut.

Sursa foto: Facebook Steaua