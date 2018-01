STELIANO FILIP, LA HAJDUK // Reactia lui Miriuta, dupa ce a pierdut al doilea capitan intr-o luna: "Sa nu plece si Hanca!"

Vasile Miriuta a comentat despartirea de Steliano Filip, vandut de Dinamo la Hajduk Split in Croatia.

Dinamo isi vinde al doilea capitan intr-o luna. Dupa despartirea de Paul Anton, care a fost vandut la Anji, Miriuta il pierde si pe Steliano Filip, cedat la Hajduk pentru 300.000 de euro.



"Nu stiu daca suma este 300.000 de euro, dar Steliano este un jucator extraordinar. Ce a aparut in presa i-a facut mult rau si cota i-a scazut foarte mult. Hajduk Split s-a interesat de el si stie tot. A gresit si el, adevarat, dar s-a si exagerat mult. Are 24 de ani, a jucat la nationala si este un jucator foarte bun. Ma bucur ca sefii il lasa sa plece. de la Split se va transfera mai usor in strainatate. Sunt convins ca nu se va intoarce in Romania", a declarat Vasile Miriuta la Digi.



Miriuta se teme sa nu-l piarda si pe Hanca acum, urmatorul capitan de pe lista. "Vorba lui Steliano: «Mister trebuia sa vii la Dinamo mai devreme, ca sa plec si eu». Ma bucur, dar imi pare rau. Este un jucator bun. Hanca mi-a spus ca daca il pun capitan, pana se termina perioada de transferuri, sa nu cumva sa plece si el. I-am spus sa plece la vara, daca are ofert il duc eu la aeroport", a mai spus Vasile Miriuta.