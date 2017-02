Steaua l-a prezentat, dar transferul ar putea sa CADA! Ce se intampla cu Pleasca

Ultimul transfer al Stelei, Marian Pleasca, a facut azi vizita medicala. Clubul a apucat deja sa il prezinte pe site-ul oficial.

Bucurati-va de fotbal! Marti, 14 februarie, 21:45 PSG - Barcelona live la PRO TV! Joi, 16 februarie 20:00, Astra - Genk, live la Sport.ro! O noua experienta in tribuna de peste 1 milion de oameni! DESCARCA GRATUIT noua aplicatie Sport.ro! Bucurati-va de fotbal

Pleasca a ajuns in fata medicilor pentru teste amanuntite. Chiar daca mai multe surse au declarat ca fotbalistul are probleme serioase la genunchi, Pleasca a primit increderea Stelei. Becali i-a propus un contract pana in vara, cu posibilitatea de prelungire. In ultimii ani, fotbalistul s-a confruntat cu mai multe probleme serioase legate de accidentari si a lipsit perioade lungi de pe teren.



Daca apar probleme, Pleasca ar putea fi nevoit sa-si caute din nou echipa. Fundasul dreapta a ramas liber de contract luna trecuta, dupa ce si-a reziliat contractul cu Pandurii.