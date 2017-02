Steaua, BLOCATA in nameti! Marea problema a lui Reghe inaintea meciului cu Voluntari

Stelistii nu s-au putut pregati normal inaintea meciului cu Voluntari. Terenul lor de antrenament a fost acoperit in totalitate de zapada.

Temperaturile scazute i-au incurcat planurile lui Reghecampf.

"Saptamana asta nu am putut sa lucram din cauza conditiilor si a ninsorii. Am lucrat foarte bine in cantonament, atat fizic, cat si tactic. Am facut ce ne-am propus. S-a vazut la Cluj, sper. Imi doresc sa continuam si saptamana viitoare ce am inceput, daca vom avea vreme buna", a spus Reghe.

Cum se antreneaza Steaua in februarie :) pic.twitter.com/cyZB91j7BX — Adrian Costeiu (@costeiu) February 10, 2017