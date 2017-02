Steaua ameninta cu neprezentarea la Severin, oltenii raspund. Mesajul lui Multescu pentru Reghe

Botosani 1-0 Craiova / Oltenii ii raspund lui Reghecampf, care a anuntat ca Steaua nu merge la Severin.

In asteptarea noului stadion, CSU Craiova joaca la Severin meciurile de pe teren propriu. Laurentiu Reghecampf a anuntat ieri ca nu este de acord ca partida sa se joace in afara Craiovei. Alternativa ar fi stadionul Extensiv, care nu are insa nocturna.



"Cum sa vad un meci cu Steaua? Nu se mai discuta. Este un meci de referinta pentru noi, pentru suporteri. Sper sa avem o atitudine schimbata cu ei, sa fim mai rapizi si mai eficienti”, a declarat Gigi Multescu la Digi.

”Este treaba lor. Intrebati-i pe ei si intrebati Liga daca este regulamentar sa jucam acolo. Am jucat deja 4-5 meciuri acolo”, a mai spus Gheorghe Multescu despre meciul cu Steaua.

Laurentiu Reghecampf a declarat vineri ca Steaua nu mai este dispusa sa faca deplasarea la Severin, oras aflat la 112 km de Craiova.

”Nu vom juca la Severin, vom vedea unde se va juca meciul cu cei de la Craiova. Regulamentul spune cu totul altceva. Trebuie sa jucam pe o raza nu mai mare decât distanta dintre Bucuresti si Craiova. Nu intru in detalii, nici nu stiu daca au pus la Severin al doilea teren, noi am cerut acest lucru. Am jucat acolo, dar datorita conditiilor de pâna acum nu vrem sa mai mergem la Severin”, spunea antrenorul Stelei, Laurentiu Reghecampf, vineri.