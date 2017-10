Steaua, 200 de locuri peste Dinamo in clasamentul UEFA pe 10 ani! Intre ele sunt CFR, Astra, dar si doua echipe disparute! Cum arata topul

Un top intocmit in baza coeficientilor acumulati de echipele de club in ultimii 10 ani o plaseaza pe FCSB in primele 50 de formatii europene. Echipa ros-albastra e singura din Romania in top 100, in timp ce pana la pozitia 200 se mai afla doua formatii din Liga I: CFR si Astra.

FCSB este pe locul 49 in topul european al coeficientilor acumulati in ultimii 10 ani, avand un punctaj de 59.900. Formatia ros-albastra e sub Roma, Anderlecht, Galatasaray, Besiktas ori Rubin Kazan, dar peste AS Monaco, APOEL, Bordeaux, BATE, Gladbach ori Dinamo Zagreb.

A doua echipa romaneasca in aceasta ierarhie este CFR Cluj, care se pozitioneaza pe locul 112. Astra este pe 191, in timp ce defunctele Unirea Urziceni si Vaslui figureaza pe 205 si 218. Ultima este Dinamo, aflata doar pe 254!

In clasamentul pe ultimii 5 ani, lucrurile stau usor diferit. Aici, FCSB e pe 55, iar Astra pe 84. Dinamo si CFR nu sunt in primele 200.