STATUIE pentru Hagi! Pescarii din Ovidiu cauta PESTISORUL de Aur pentru Champions League :)

O statuie in marime naturala, cu mingea la picior - asta i se pregateste lui Hagi daca ia titlul! Hagi face petrecere si daca-l pierde!

Sambata, 19:00, Special: Dam titlul in Romania! TOT ce se intampla inainte, in timpul si dupa etapa care decide campionatul! Visul marelui Cruyff: Ajax intr-o finala europeana dupa 21 de ani! In direct la PRO TV, finala Europa League: Ajax - Manchester United. Miercuri, 24 mai, 21:45

"Noi am fost campioni in campionatul regulat. Il sarbatorim pe acela. mnergem la petrecere oricum!", spune Hagi.



Hagi are statuie la Academie. Va avea una si in centrul orasului daca ia titlul!



"Probabil vom face una in marime naturala", spune primarul din Ovidiu.

Pescarii din Constanta simt ca Hagi va prinde pestele cel mare! Asta i-ar cere pestisorului de aur daca l-ar prinde. :)