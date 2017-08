De aici se alege NEW STEAUA! Pustii care continua REVOLUTIA de MILIOANE a lui Becali. Loviturile totale pe piata transferurilor

Becali a spart in 2017 seiful cu milioane de euro si a reusit cea mai importanta campanie de achizitii pentru un club din Romania in ultimii 5 ani!

Alibec, Budescu, Benzar, Nedelcu, Teixeira, Morais sau Golofca sunt cele mai importante lovituri reusite de la inceputul anului. Becali se gandeste sa continue investitiile. Iar tintele se vor alege din noul val de senzatie pregatit de Liga 1! Becali va continua sa fie scouter-patron si va face oferte pentru cei mai buni tineri din Romania!

WWW.sport.ro iti spune 6 nume aflate deja in atentia Stelei. Becali vrea un sezon memorabil in Europa. Daca reuseste sa aduca din nou milioane in club fie in ianuarie, fie la finalul sezonului, Becali isi propune sa reinvesteasca in talent din Romania.

Carlo Casap (18 ani) Mijlocasul de 18 ani s-a impus in echipa lui Hagi si ar fi fost titular cert in acest sezon daca nu s-ar fi accidentat in prima etapa, contra lui Gaz Metan. Casap e asteptat sa revina la antrenamente in ianuarie si ar putea fi o noua lovitura data pe piata transferurilor de Hagi vara viitoare. Recuperarea sa in urma rupturii de ligamente pe care a suferit-o decurge bine, iar Hagi isi doreste sa se bazeze pe el in partea a doua a campionatului.



Olimpiu Morutan (18 ani) 'Sanmartean' de la Botosani a fost la un pas sa ajunga la Steaua in aceasta vara. Becali a oprit licitatia la 700 000 de euro si obtinuse acordul patronului de la Botosani, Valeriu Iftime, pentru un transfer. Doar insistenta lui Dica si MM Stoica de a le da incredere lui Man, Benzar si Grecu, jucatorii U21 aflati acum in lotul Stelei, a facut ca afacerea sa cada. Morutan poate reveni oricand in actualitate.

Lorand Fulp (20 de ani) Startul excelent de sezon l-a adus pe Fulop atat in atentia Stelei, cat si a lui CFR Cluj. 3 goluri in 5 meciuri si evolutii consistente in startul campionatului au adus din ce in ce mai multe intrebari legate de mijlocasul ofensiv. Din pacate, si el a suferit o accidentare identica celei cu care se lupta Casap si e asteptat inapoi pe teren abia in 2018.

Marius Chelaru (20 de ani) Mijlocasul central de 20 de ani a fost un om important la Iasi de la inceputul anului si a jucat in toate cele 7 partide de pana acum.



Kamer Qaka (22 de ani) Un alt new-entry care a surprins la Iasi este norvegianul Qaka. Vazut drept unul dintre starurile viitorului in nationala nordica, Qaka a avut o scadere uriasa de forma in ultimii ani, dar pare sa-si fi regasit pasiunea pentru fotbal la Poli, la prima sa experienta in afara Norvegiei.

Ronaldo Deaconu (20 de ani) Unul dintre cei mai tehnici fotbalisti din Liga 1, Deaconu e la al doilea sezon in prima divizie. A mai trecut pe la Tg. Mures, anul trecut, iar la juniori a evoluat in Olanda, pentru Twente.